  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Papa'dan Lübnan için çağrı: Gerginlik durdurulmalı
Takip Et

Papa'dan Lübnan için çağrı: Gerginlik durdurulmalı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, çarşamba günleri yaptığı geleneksel kabul oturumunda uluslararası toplumu, Lübnan'da artan gerginliği durdurmak için elinden geleni yapmaya çağırdı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Papa'dan Lübnan için çağrı: Gerginlik durdurulmalı
Takip Et

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri yaptığı geleneksel kabul oturumunda konuşan Papa, İsrail'in hava saldırıları düzenlediği Lübnan'a değindi.

"Bu kabul edilemez"

Papa Franciscus, "Son günlerde yoğun bombardıman altında birçok can kaybı ve yıkımın yaşandığı Lübnan'dan gelen haberler beni çok üzdü. Uluslararası toplumun, bu korkunç tırmanışı durdurmak için elinden geleni yapmasını umuyorum. Bu kabul edilemez." dedi.

Lübnan'da halkın yıllardır siyasi, ekonomik krizin yanı sıra 2020'de Beyrut Limanı'ndaki patlamadan etkilendiğine atıf yapan Papa, "Yakın geçmişte çok fazla acı çeken Lübnan halkına yakınlığımı ifade ediyorum." diye konuştu.

İsrail Ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinde Lübnan'a hava saldırısı başlatmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar 550'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Meloni: Lübnan'da geniş çaplı bir savaş hiç kimseye fayda getirmeyecekİtalya Başbakanı Meloni: Lübnan'da geniş çaplı bir savaş hiç kimseye fayda getirmeyecekDünya

 

İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarının olası tahliyesi için Kıbrıs'a asker konuşlandırıyorİngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarının olası tahliyesi için Kıbrıs'a asker konuşlandırıyorDünya

 

Dünya
Hizbullah’tan MOSSAD karargahına balistik füzeli saldırı
Hizbullah’tan MOSSAD karargahına balistik füzeli saldırı
Lübnan'da 2006'dan bu yana en büyük göç hareketi yaşanıyor!
Lübnan'da 2006'dan bu yana en büyük göç hareketi yaşanıyor!
İtalya Başbakanı Meloni: Lübnan'da geniş çaplı bir savaş hiç kimseye fayda getirmeyecek
İtalya Başbakanı Meloni: Lübnan'da geniş çaplı bir savaş hiç kimseye fayda getirmeyecek
Almanya Köln'de 10 günde 3'üncü patlama! Bina sakinleri tahliye edildi
Almanya Köln'de 10 günde 3'üncü patlama! Bina sakinleri tahliye edildi
İsviçre’de intihar kapsülü alarmı: 4 kişi gözaltına alındı
İsviçre’de intihar kapsülü alarmı: 4 kişi gözaltına alındı
Trump'tan 'tehdit' iddiası: İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, tekrar deneyecekler
Trump'tan 'tehdit' iddiası: İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, tekrar deneyecekler