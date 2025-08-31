Papa'dan Rusya ve Ukrayna'ya ateşkes çağrısı

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na doğru geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve silahsızlanmaya yönelik mesajlar verdi.

Papa 14. Leo, Ukrayna'daki savaşın ölüm ve yıkıma yol açmaya devam ettiğini belirterek, "Son günlerde de başkent Kiev dahil olmak üzere birçok şehir bombardımanlarla vuruldu ve bunlar çok sayıda can kaybına yol açtı. Ukrayna halkına ve acı çeken tüm ailelere yakınlığımı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

"Kimse kayıtsız kalmamalı"

Ukrayna'daki duruma hiç kimsenin kayıtsız kalmaması gerektiğini dile getiren Papa, "Israrla yinelemek isterim ki, acilen ateşkes ilan edilmesi ve diyalog konusunda ciddi bir çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyorum. Artık sorumluların, silahların mantığından vazgeçip müzakere ve barış yolunu seçme zamanı gelmiştir. Uluslararası toplumun desteğiyle silahların sesi susmalı, kardeşlik ve adaletin sesi yükselmelidir" diye konuştu.

"Silah salgını" tanımlaması

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo, ABD'nin Minnesota eyaletinde 27 Ağustos'ta bir okula düzenlenen silahlı saldırıya da değinerek, "Bir okulda tören sırasında meydana gelen trajik silahlı saldırının mağdurları için ettiğimiz dualar, dünyanın dört bir yanında her gün öldürülen ve yaralanan sayısız çocuğu da kapsamaktadır. Tanrı'ya, dünyamızı etkisi altına alan büyük ve küçük silah salgınını durdurması için dua edelim" ifadelerini kullandı.