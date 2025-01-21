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Papa'dan Trump'a uyarı: Bunu bir Hristiyan yapmaz

Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenleri sınır dışı etme planını eleştirerek "Böyle bir şeyi bir Hristiyan yapamaz. Umuyorum ki Trump yönetiminde ABD toplumunda nefret, ayrımcılık ve dışlama yer bulamayacaktır" dedi.

Haber Merkezi
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Papa'dan Trump'a uyarı: Bunu bir Hristiyan yapmaz
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Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, bir İtalyan televizyonu için verdiği röportajda yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerle ilgili söylemlerini değerlendirdi.

Papa Francis, Donald Trump'ın göçmenleri toplu şekilde sınır dışı etme planıyla ilgili "Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa bu bir kara leke olacaktır. Bu dünyadaki dengesizliklerin faturasını hiçbir şeyi olmayan insanlara ödetmek demektir. Bu sorunları çözmez, yapmayın." dedi.

"Böyle bir şeyi bir Hristiyan yapamaz"

Papa Prancis Trump için tanrıdan güç ve bilgelik dilediğini belirtirken ABD sınırına yapılması planlanan duvarla ilgili de konuştu. Papa "Böyle bir şeyi bir Hristiyan yapamaz. Umuyorum ki Trump yönetiminde ABD toplumunda nefret, ayrımcılık ve dışlama yer bulamayacaktır." diyerek Hristiyan öğretileri ile göçmenler ile ilgili düşünülen planların uyumlu olmadığının altını çizdi.

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