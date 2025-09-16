Papa'dan ücret eşitsizliği eleştirisi: İşçi ve yönetici maaşlarındaki uçurum derinleşti

İşyerinde ücret eşitsizliğini eleştirenlerin sayısı giderek artıyor. Papa XIV. Leo, ilk röportajında , yüksek yönetici maaşlarına sert bir eleştiride bulundu ve bunlardan birinin adını doğrudan verdi: Elon Musk.

"Başımız büyük belada"

Tesla'nın yönetim kurulu, milyarder Elon Musk'ın 1 trilyon dolar alabileceği yönündeki teklifinden memnun olabilirken, Papa Leo bunun böyle olmadığını söyledi.

Papa, " Elon Musk'ın dünyanın ilk trilyoneri olacağı haberi duyuruldu. Bu ne anlama geliyor? Eğer artık değerli olan tek şey buysa, başımız büyük belada demektir..." diye konuştu.

İşçi ile dünyanın en zenginleri arasında uçurum derinleşiyor

Katolik Kilisesi'nin lideri, günümüz toplumundaki kutuplaşma sorununa değindi. Mevcut duruma yol açan çeşitli unsurların, örneğin pandemiyi de içerdiğini belirtirken, bazı yönetici maaşlarındaki artışın, işçi sınıfı ile dünyanın en zenginleri arasındaki uçurumu derinleştirdiğine dikkat çekti.

"Yöneticiler bir işçinin aldığının 600 katını alıyor"

Papa, "60 yıl önce CEO'lar, işçilerin aldığının dört ila altı katını kazanıyordu. Gördüğüm son rakam, ortalama bir işçinin aldığının 600 katıydı" dedi.

"Dünya lideri rolüne itilmek zor"

8 Mayıs'ta seçilen Leo, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan ilk papa. Hayatının büyük bir bölümünü Peru'da misyoner ve piskopos olarak geçirdi. Peru vatandaşlığına sahip.

İşinde nispeten yeni olan Leo, "önümde hâlâ büyük bir öğrenme eğrisi var" diye itiraf etti. İşin pastoral kısmına kolayca uyum sağlayabildiğini söylerken, dünya lideri rolüne itilmenin, özellikle de her telefon görüşmesi veya toplantının kamuya açık hale gelmesiyle, çok daha zor olduğunu söyledi.

Papa, “Yıllardır güncel olayları takip ediyorum. Her zaman güncel kalmaya çalıştım, ancak papalık rolü benim için kesinlikle yeni. Çok şey öğreniyorum ve kendimi çok zorlanmış hissediyorum, ama bunalmış değilim."