Papa'nın hastanede yattığı sırada iki kez ölümden döndüğü belirtildi

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un çift taraflı zatürre nedeniyle 38 gün hastanede tedavi gördüğü, bu süreçte iki kez hayati tehlike atlattığı ortaya çıktı. Özellikle 28 Şubat akşamı yaşadığı bronkospazm krizi sırasında ölümün eşiğinden döndüğü belirtildi.

88 yaşındaki Papa’nın doktoru açıkladı

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat-23 Mart tarihlerinde Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören 88 yaşındaki Papa’nın doktoru Profesör Sergio Alfieri, İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuştu.

"14 gündür hastanedeydi ve durumu aniden kötüleşti"

Papa’nın hastanelerinde yattığı 38 gün boyunca en zor ve sıkıntılı anın 28 Şubat akşamı olduğunu belirten Alfieri, "Kötüydü. 14 gündür hastanedeydi ve durumu aniden kötüleşti, bronkospazm geçiriyor, yardım istiyordu. Bu en kötüsüydü. İlk defa etrafındaki bazı insanların gözlerinde yaş gördüm. Hepimiz durumun daha da kötüleştiğinin ve başaramama riskimizin olduğunun farkındaydık" dedi.