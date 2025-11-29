Papa'nın Türkiye'ye geldiği Airbus A320 tipi uçağa yazılım yüklemesi yapılacak

  1. Ekonomim
Airbus’un A321 tipi uçaklara yönelik güvenlik sorunu açıklamasının ardından Papa 14.Leo’yu İstanbul’a getiren ITA Airways’e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağa yazılım yüklenmesi için bugün bir teknisyen İstanbul’a geldi.

Uçak üretici firması Airbus’un A320 uçaklarıyla ilgili olarak tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle yeniden yazılım yüklenecek uçaklar arasında Papa 14.Leo’nun kullandığı Airbus 320 Tipi uçağı da yer alıyor.

Uçağa yazılım yüklenmesi için bugün Roma’dan İstanbul’a bir uçak teknisyeni ve ITA Airways’e ait A320neo uçağı için yedek bilgisayar getirildi. 

