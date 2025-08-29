  1. Ekonomim
Papa'ya suikast iddiasıyla İtalya'da bir Türk tutuklandı

Eski Papa Françesko'ya yönelik olası suikast planıyla bağlantılı bir Türk vatandaşı tutuklandı. Interpol'ün Hollanda'da yakaladığı şüpheli, İtalya'ya iade edilerek cezaevine konuldu.

İtalya'da eski Papa Françesko'ya yönelik olası suikast planıyla ilgili olarak bir Türk vatandaşı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Interpol Hollanda'da gözaltına alarak İtalya'ya iade etti

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin aktardığı ve Il Piccolo'nun araştırmasına dayandırılan habere göre, 46 yaşındaki zanlı, Interpol tarafından Hollanda'da gözaltına alındıktan sonra İtalya'ya iade edildi.

Şüpheli tutuklandı

Milano'da birkaç gün gözaltında tutulan şüpheli, daha sonra tutuklanarak Trieste'de cezaevine gönderildi. Gazeteye göre, zanlı Hasan U. tek kişilik bir cezaevinde tutuluyor.

IŞİD bağlantısı iddiası

Papa'nın, Temmuz 2024'te Trieste'ye yapacağı ziyareti öncesinde bir valiz içinde tabanca ve mühimmat bulunmuştu. Zanlının bu olayla bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. Haberlere göre, suikast planının IŞİD bağlantılı ve Türkiye merkezli bir örgüt tarafından hazırlanmış olabileceği iddia ediliyor.

Papa'nın ayin yaptığı yerde içinde silah bulunan valiz bulunmuştu

Françesko, söz konusu olayın ertesi günü, İtalya'nın kuzeydoğusundaki liman kenti Trieste'nin ana meydanında açık havada bir ayin yönetmişti. Katolik lider, şehirdeki programı boyunca açık bir elektrikli araçla halkın arasına karışmıştı. 

İçinde silah bulunan valizin ortaya çıkmasının ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatan İtalyan polisi, bir yılı aşkın süredir suikast girişimi ihtimali üzerinde duruyordu.

Papa Nisan ayında hayatını kaybetmişti

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan Papa Françesko, 21 Nisan 2025 günü Vatikan'da, 88 yaşında yaşamını yitirmişti. (DW)

