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Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Haber Merkezi
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Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin doğusundaki Yeni Britanya Adası'nda yer alan Kokopo şehri açıkları olduğu belirtildi.

Deprem, yerin yaklaşık 51 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Yaklaşık 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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