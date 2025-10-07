  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Takip Et

Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Takip Et

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'de meydana gelen depremin merkez üssünün, Morobe eyaletinin başkenti Lae'nin 26 kilometre batısı-güneybatısı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 100 kilometre derinlikte meydana gelen depremin 6,6 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı verildi ancak henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Dünya
Gazze’deki kayıp tablosu ağırlaşıyor: İsrail saldırılarında 67 bin 173 kişi yaşamını yitirdi
Gazze’deki kayıp tablosu ağırlaşıyor: İsrail saldırılarında 67 bin 173 kişi yaşamını yitirdi
Vatikan duyurdu: Papa'nın Türkiye ziyaretinin tarihi netleşti
Vatikan duyurdu: Papa'nın Türkiye ziyaretinin tarihi netleşti
Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Trump'tan Greta Thunberg'e: Baş belası, öfke sorunu var, doktora gitmeli
Trump'tan Greta Thunberg'e: Baş belası, öfke sorunu var, doktora gitmeli
ABD İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana 21,7 milyar dolarlık askeri destek verdi
ABD İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana 21,7 milyar dolarlık askeri destek verdi
Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 8 binden fazla artçı sarsıntı oldu
Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 8 binden fazla artçı sarsıntı oldu