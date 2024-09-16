Papua Yeni Gine'de altın madeni çatışması: En az 30 ölü

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de rakip kabileler arasında ihtilaflı bir altın madeni sebebiyle çıkan bir dizi çatışmada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Papua Yeni Gine Emniyet Genel Müdürlüğü, güvenlik güçlerine 'ölümcül güç' kullanımı da dahil olmak üzere 'olağanüstü yetkilerin' verildiğini bildirdi. Emniyet müdürlüğünün açıklamasına göre, ülkede alkol satışları da yasaklandı ve geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkede Porgera isimli altın madeni konusundaki gerilim, ağustos ayından bu yana tırmanıyor. Sakar kabilesinin üyeleri, rakip kabile Piande'ye ait olan topraklara yerleşmiş, bu da iki taraf arasında gerginliğe yol açmıştı.

Bölgede kötüye giden durum mevcut

Bölgede yaşanan gerilim ve çatışmalara ilişkin açıklama yapan polis, klanlar arasındaki barış görüşmelerinin başarısız olması üzerine sadece 15 Eylül Pazar günü 300'ü aşkın merminin ateşlendiğini açıkladı. Papua Yeni Gine Emniyet Müdürü David Manning, "Kötüye giden bu durum, yerli halkları terörize edip geleneksel toprak sahiplerini mağdur etmek için şiddet kullanan yasadışı madenciler ve yerleşimcilerden kaynaklanıyor" dedi.

"Son dönemdeki şiddetin eşinin benzeri yok"

Manning, "Basitçe ifade etmek gerekirse; eğer kamusal alanda silah çeker ya da bir kişiyi tehdit ederseniz, vurulacaksınız" ifadelerini kullandı. Yerel basına yansıyan haberlere göre, sahibinin Kanadalı olduğu ifade edilen ülkenin en büyük ikinci madeni, çatışmaların şiddetlenmesi üzerine bir süreliğine faaliyetlerine ara vermek durumunda kaldı.

Papua New Guinea Post-Courier'in haberine göre, çatışmaların yaşandığı bölgede binalar ateşe verildi, okul, hastane ve hükümet binaları kapatıldı. Yeni Zelanda Radyosu'na konuşan bir görgü tanığı da son dönemdeki şiddetin 'eşinin benzerinin olmadığını' anlattı.