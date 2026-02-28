Para taşıyan askeri uçak düştü, araçlara çarptı: En az 15 ölü, onlarca yaralı
Bolivya'nın El Alto kentinde Merkez Bankası'nda basılan yeni banknotları taşıyan askeri nakliye uçağı düştü. Kazada ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı. Yetkililer, uçağın iniş sırasında El Alto Havalimanı’nda pistten çıktığını ve yerleşim alanına yakın bir noktada caddeye düşerek sivil araçlara çarptığını açıkladı.
Bolivya'da banknot taşıyan askeri kargo uçağı, yerleşim alanına yakın bir bölgeye düştü. Uçaktan dökülen paraları toplamaya çalışan sivillere polis müdahale etti.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da. Merkez Bankası'nda basılan yeni banknotları taşıyan askeri nakliye uçağı düştü.
Kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelen kazada en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.
Yetkililerin aktardığına göre C-130 tipi nakliye uçağı, iniş sırasında El Alto Havalimanı’nda pistten çıktı, yakınlardaki bir caddeye düştü. Caddedeki birçok araç kullanılamaz hale geldi.
Çevreye saçılan paraları toplamak isteyenlere müdahale
Polis, kaza sonrası çevreye saçılan paraları toplamak isteyen kişileri göz yaşartıcı gazla bölgeden uzaklaştırdı.