Paradan dört sıfır atılıyor: Meclis onayladı!

İran meclisinde yapılan oylamada ulusal para birimi riyalden dört sıfır atılmasını öngören tasarı kabul edildi.

Meclisin Ekonomi Komisyonu, uzun süredir askıda olan tasarıyı iki ay önce yeniden gündeme getirmişti. Paradan sıfır atılması fikri ilk olarak 2019 yılında gündeme gelmiş, ancak daha sonra rafa kaldırılmıştı.

Kabul edilen tasarı 10 bin İran Riyali'nin bir yeni riyale eşit olmasını öngörüyor.

Tasarıya göre yeni ve eski riyal üç yıl boyunca tedavülde kalacak, İran Merkez Bankası'na da değişim için iki yıl süre tanınacak.

Riyal değer kaybediyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) İran'a yönelik yaptırımlarının Eylül ayı sonunda yeniden yürürlüğe girmesi sonrasında İran Riyali değer kaybederek, tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

Serbest piyasada bugün 1 ABD Doları, 1 milyon 115 bin riyalden işlem görüyor. Ağustos ayı başında ise 1 ABD doları, 920 bin riyal civarındaydı.

2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın gereklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İngiltere, Fransa ve Almanya'nın girişimi sonucu BM Güvenlik Konseyi İran'a yaptırımların yeniden uygulanması kararı almıştı.

Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Anayasayı Koruyucular Konseyi ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın onayı gerekiyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 35 civarında olduğu İran'da riyalden sıfır atılması ile finansal işlemlerin kolaylaştırılması da hedefleniyor.

Ancak bu tasarıyı eleştirenler de var. ISNA'ya konuşan Milletvekili Hüseyin Samsami, "Dört sıfır atılarak ulusal para biriminin itibarı yeniden kazandırılmaz. Bu ancak para biriminin gerçek değerinin güçlendirilmesi ile sağlanabilir" değerlendirmesini yaptı.