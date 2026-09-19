Paranızı yapay zekaya emanet etmeden önce bir kez daha düşünün: Büyük araştırma sonuçlandı

Son dönemde hızla yaygınlaşan yapay zeka araçları, finans ve yatırım dünyasında da sıklıkla kullanılmaya başlandı. Ancak uzmanlar ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilen son incelemeler, bu modellerin karmaşık finansal verileri yorumlama ve doğru öngörülerde bulunma konusunda henüz güvenilir seviyede olmadığını gösteriyor. Paranızı yapay zeka yönlendirmeleriyle yönetmenin ciddi finansal kayıplara yol açabileceği belirtiliyor.

Karmaşık veri tabloları yapay zekayı zorluyor

Araştırma sonuçlarına göre, gelişmiş yapay zeka modelleri metin tabanlı verilerde başarılı performans sergilese de iş rakamlara, bilanço analizlerine ve çok katmanlı borsa tablolarına geldiğinde çuvallıyor. Veriler arasındaki mantıksal bağları kurmakta zorlanan algoritmalar, finansal tablolardaki dipnotları veya ince ayrıntıları gözden kaçırabiliyor.

Yanıltıcı analizler ve "halüsinasyon" riski

Yapay zekanın finans alanındaki en büyük zafiyetlerinden biri de gerçek dışı veriler üretme eğilimi olarak öne çıkıyor. Borsa ve piyasa analizlerinde kesin doğruluğun hayati önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, yapay zeka modellerinin zaman zaman yanlış hesaplamalar yaparak yatırımcıları hatalı kararlara yönlendirebildiğini vurguluyor.

İnsan tecrübesinin yerini henüz tutamıyor

Uzmanlar, yapay zekanın veri toplama ve özet çıkarma gibi süreçlerde yardımcı bir araç olarak kullanılabileceğini ancak doğrudan bir finans danışmanı gibi görülmemesi gerektiğini ifade ediyor. Piyasa dinamiklerini, risk yönetimini ve psikolojik faktörleri bütüncül olarak değerlendirme yeteneğine sahip insan uzmanlığının, finansal kararlarda hâlen vazgeçilmez bir Unsur olduğu altı çiziliyor.