Paris 2024 Olimpiyatları'nda Seine Nehri ısrarı: Belediye Başkanı Hidalgo, nehre daldı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Olimpiyat ateşinin şehre varmasına sayılı günler kala yüzme müsabakalarında kullanılması planlanan Seine Nehri'ne ilişkin su kalitesi ile ilgili endişeleri gidermek için dalış gerçekleştirdi.

euronews'in haberine göre dalgıç kıyafeti giyen Hidalgo, Belediye Binası ve Notre Dame Katedrali yakınlarında nehirde yüzerken, Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet de Hidalgo'ya eşlik etti.

Cumartesi günü Seine Nehri'nde Fransa Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra da yüzmüştü.

Başkent Paris'te yer alan ve 100 yılı aşkın süredir yüzmenin yasak olduğu Seine Nehri'nin temizlenmesi için 1.38 milyar euro harcanırken, atık suların nehre akmaması için dev bir yeraltı havuzu inşa edildi.

Seine Nehri'nin debisi ve kirlilik seviyesiyle ilgili endişeler Olimpiyatlar yaklaştıkça artmıştı. Eau de Paris izleme grubu, Seine Nehri'nin su kalitesini ölçmek için günlük testler yapmıştı. Haziran ayı başında yapılan günlük su kalitesi testleri sonuçları nehirde E. coli bakterisinin varlığına işaret etmişti ancak o tarihten bu yana bakteri seviyesinde düşüş görüldü.

Paris 2024 Olimpiyatları, 26 Temmuz'da sporcuların nehir üzerindeki geçit törenini de içeren görkemli bir açık hava töreni ile başlayacak.

Seine Nehri'nin oyunlar süresince maraton yüzme ve Olimpik ve Paralimpik triatlonların yüzme ayakları da dahil olmak üzere çeşitli açık su yüzme etkinliklerine ev sahipliği yapması planlanıyor.

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Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 1988 yılında Paris belediye başkanıyken nehrin temizleneceği ve yüzmeye açılacağı vaadinde bulunmuştu ancak bu, hiçbir zaman gerçekleşmemişti.

2015 yılından bu yana Fransa hükümeti, Seine Nehri'ni Olimpiyatlara hazırlamak için yaklaşık 1.38 milyar euro harcadı. Plan, Paris'in merkezinde dev bir yeraltı su depolama havzası inşa edilmesini, kanalizasyon altyapısının yenilenmesini ve atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesini içeriyordu.

Hidalgo'nun haziran ayı için planlanan etkinliği, Fransa'daki erken genel seçimler nedeniyle ertelenmişti.

Haziran ayında sosyal medyada "jechiedanslaSeine" ("Seine Nehri'ne kakamı yapıyorum") hashtag'i trend olmuş, bazıları nehrin yukarısına dışkılayarak Olimpiyatları protesto etmekle tehdit etmişti