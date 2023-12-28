Paris-Bakü gerilimi büyüyor

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün iki Fransız diplomatı sınır dışı etme kararının ardından, iki Azeri diplomatı "mütekabiliyet" gereği "istenmeyen kişi" ilan etti.

Azerbaycan, salı günü, iki Fransız elçilik çalışanının "statüleriyle bağdaşmayan" faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 48 saat içinde sınır dışı edileceğini duyurdu.

Bunun üzerine Fransız Büyükelçisi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisini çağırarak, Bakü tarafından ortaya atılan iddiaları "kategorik olarak reddettiğini" söyledi.

İki Fransız diplomata yönelik suçlamalar belirtilmedi.

Diplomatik personelin sınır dışı edilmesi, devletlerin hoşnutsuzluklarını göstermek için kullandıkları bir dizi misilleme önleminden biri.

Birçok Avrupa ülkesi Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgalini takip eden haftalarda Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

Ermeni diosparası rahatsızlığı

Büyük bir Ermeni diasporasına ev sahipliği yapan Fransa, Dağlık Karabağ krizi sırasında Erivan'a desteğini ifade etti.

Bakü, Fransa'yı Kafkasya'yı "istikrarsızlaştırmakla" ve Erivan'a kendisini savunması için askeri teçhizat sözü vererek "yeni savaşları teşvik etmekle" suçladı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında, Fransız kuruluşu Viginum, Azerbaycan'la bağlantılı aktörlerin 2024 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmak isteyen Fransa'nın itibarını zedelemeyi amaçlayan bir bilgi manipülasyonu kampanyası yürüttüğünü duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ekim ayında İspanya'da düzenlenen bir Avrupa zirvesine katılmayı ve Paris'in "Ermeniler lehine önyargılı davrandığını" iddia ederek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmeyi reddetti.

Azerbaycan da kasım ayı sonunda Fransa, Almanya ve ABD'yi, yakın zamanda iki tutuklamanın hedefi olan bir medyanın "yasadışı finansmanına" karışmakla suçladı.