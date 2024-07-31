Paris Olimpiyatları'ndaki altın madalyanın değeri ne kadar?

Olimpiyatların en gözde ödülü olan altın madalyanın aslında sadece çok az bir kısmı altın içeriyor.

1912 Stockholm Olimpiyatlarına kadar altın madalyalar neredeyse tamamen altından yapılıyordu. Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrası tasarruf politikaları, 1920 Antwerp'ten itibaren madalyalardaki altın miktarının azalmasına neden oldu.

Bununla birlikte gümüş madalya hala tamamen gümüşten yapılıyor. Bronz madalya ise bakır, kalay ve çinko alaşımının bir karışımıdır.

Peki bugün bir Olimpiyat altın madalyasının değeri ne kadar?

Oxford Economics, Paris Olimpiyatları altın madalyalarının değerini 950 euro (34.075 TL) olarak belirledi.

Bu tahmin, gram başına mevcut 24 ayar altın değeriyle uyumlu.

Bununla birlikte, Paris 2024 madalyaları gelecekte değerlerini önemli ölçüde artırabilecek detaylarla süslendi. Eyfel Kulesi'nin orijinal çerçevesinden alınan bir demir parçası, madalyanın ortasına yerleştirildi ve üzerinde Paris 2024 logosu bulunmakta.

Bu metal parçaları, yıllar içinde çeşitli modernizasyon çalışmaları sırasında Eyfel Kulesi'nden çıkarılmış ve daha sonra yetkililer tarafından korunmuştur.

Tasarım için Chaumet ile çalışıldı

Olimpiyat ödülünü Fransız başkentinin sembolüyle ilişkilendirme kararı, Fransa'nın biatlon efsanesi Martin Fourcade başkanlığındaki bir sporcular komitesi tarafından alındı.

Paris 2024, tasarım konusunda merkezi Paris'te bulunan iki asırlık Fransız lüks mücevher ve saat firması Chaumet ile çalıştı.

Oxford Economics, Olimpiyat altın madalyalarının değerinin yıllar içinde artacağını ve Avustralya'nın Brisbane'de Yaz Oyunlarına ev sahipliği yapacağı 2032 yılına kadar yaklaşık 1.500 euroya (53.803 TL) ulaşacağını söylüyor.