Paris Olimpiyatları'nın hassas güvenlik planları çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'nda alınacak güvenlik önlemlerine dair planların çalındığı bildirildi.

Paris'teki ana tren istasyonu Kuzey Garı'nda dün yaşanan olayda, güvenlik planlarına dair bilgilerin yer aldığı bir bilgisayarla iki USB'nin bulunduğu çantanın çalındığı aktarıldı.

Polisten yapılan açıklamada, Paris Belediyesi'nde çalışan bir mühendisin, çantayı koltuğunun üzerindeki bölmeye yerleştirdiği belirtildi.

56 yaşında olan ve kimliği paylaşılmayan mühendisin, trenden inerken çantanın çalındığını fark ettiği bildirildi.

Çantada, güvenlik güçlerinin ve Paris Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin olimpiyatlarda alacağı önlemlere dair hassas bilgilerin bulunduğu ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söylerken, belediyeden henüz açıklama yapılmadı.

26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'nda her gün toplamda yaklaşık 35 bin güvenlik görevlisinin hazır bulunması planlanıyor.

Ayrıca müsabakaların düzenleneceği bölgelerde özel geçiş noktaları ve QR kodlu kimlik tarama sistemleri de kurulacak.