Paris’i kazandı, zafer turunu elektrikli bisikletle attı

Ada ÜNLÜ/PARİS

Paris’te seçim gecesi yalnızca sandık sonucu konuşulmadı. Yeni seçilen sosyalist belediye başkanı Emmanuel Grégoire, zaferini resmi araç konvoyuyla değil, elektrikli bisikletle kutladı.

Seçim merkezinden Paris Belediye Binası’na uzanan gece yolculuğu, sonuç kadar sembolikti. Çünkü Grégoire daha ilk andan itibaren kendisini sadece seçimi kazanmış bir siyasetçi olarak değil, kentin gündelik hayatına karışan, onun ritmine ayak uyduran bir figür olarak gösterdi.

HuffPost’un öne çıkardığı bu sahne, Paris’in yeni belediye başkanını anlatmak için belki de en doğru kareydi.

Emmanuel Grégoire, Paris siyasetinde yeni bir isim değil. Uzun yıllardır belediye yönetiminin içinde yer aldı; Anne Hidalgo döneminde kentin karar mekanizmalarında etkili bir rol üstlendi. Ancak onu şimdi farklı bir yere taşıyan şey, sadece belediye başkanlığı koltuğuna oturması değil.

22 Mart 2026’daki ikinci turda Rachida Dati’yi geride bırakarak Paris’te solun 25 yıllık yönetim çizgisini sürdürmesi, aynı zamanda başkentin nasıl bir siyaset dili istediğini de gösterdi.

Associated Press’e göre Grégoire kampanyasını sürdürülebilirlik, konut ve kamu hizmetleri üzerine kurdu; Le Monde ise bu sonucu Paris’te birleşik solun güçlü bir zaferi olarak değerlendirdi.

Onu ilgi çekici yapan şey, büyük ve parlak sloganlardan çok, şehir hayatının somut konuları ile öne çıkması.

Paris gibi bir şehirde belediye başkanlığı, yalnızca altyapı yönetmek anlamına gelmiyor; aynı zamanda kamusal alanı, yaşam kalitesini, ulaşımı, konutu ve gündelik hayatın akışını yeniden tarif etmek anlamına geliyor.

Grégoire’in vaatleri arasında bisiklet yollarının genişletilmesi, turist yoğunluğunun daha dengeli yönetilmesi, kısa dönem kiralamalara sınırlama getirilmesi ve uygun fiyatlı konut üretiminin artırılması var. Bu da onu sadece ideolojik bir figür değil, şehir yaşamını düzenlemeye istekli bir yönetici haline getiriyor.

Belki de bu yüzden Grégoire’in zafer gecesi verdiği görüntü, klasik bir seçim kutlamasından daha fazlasına dönüştü. Elektrikli bisikletle yaptığı o kısa yolculuk, Paris’in son yıllarda geçirdiği dönüşüme de bir gönderme niteliği taşıyordu: Daha az otomobil, daha sade bir kent yaşamı, daha yeşil bir şehir...

Grégoire’in siyasetinin özü de biraz burada yatıyor. O, Paris’i uzaktan yönetecek bir teknokrat görüntüsünden çok, sokakta okunması gereken bir şehir olarak gören bir siyasetçi profili çiziyor. The Guardian’ın değerlendirmesinde de onun düşük profilli ama ilkeli ve pragmatik tarzına özellikle vurgu yapılıyor.

Paris’i bir dekor gibi kullanmıyor

Paris açısından bakıldığında bu seçim sonucu daha geniş bir anlam da taşıyor. Aşırı sağın Fransa genelinde daha görünür olduğu, siyasetin sertleştiği bir dönemde Paris seçmeni yönünü daha kamusal, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir belediyecilik anlayışına çevirmiş görünüyor.

Le Monde’a göre Grégoire’in zaferi sadece rakibini yenmesi değil, aynı zamanda parçalı siyaset içinde seçmenin daha yönetilebilir ve daha dengeli bir çizgiye verdiği destek anlamına geliyor.

Paris, bu sonuçla birlikte bir kez daha kendisini sadece Fransa’nın idari merkezi olarak değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel bir yön pusulası olarak da hatırlatıyor.

Emmanuel Grégoire’in hikâyesini ilgi çekici kılan da tam bu: Paris’i bir dekor gibi kullanmıyor, yaşayan bir organizma gibi okuyor. Zafer gecesi tercih ettiği ulaşım biçimi belki küçük bir ayrıntıydı ama güçlü bir mesaj taşıyordu. Bu şehrin siyasetini, bu şehrin sokaklarında kurmak istiyorum, diyordu adeta.

Günün sonunda Paris’i yönetecek kişinin kim olduğu kadar, Paris’i nasıl anladığı da önemli. Grégoire ilk geceden bunun cevabını verdi. Makam aracıyla mesafe koyan değil, elektrikli bisikletle temas kuran bir belediye başkanı profili çizdi. Ve belki de Paris, tam da bu yüzden onu seçti.