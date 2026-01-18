Paris’te beşinci kattaki dairenin zemini çöktü: 20'den fazla kişi yaralandı
Fransa’nın başkenti Paris’te, çok katlı bir binanın beşinci katındaki bir dairede, içeride yaklaşık 50 kişinin bulunduğu sırada zeminin çökmesi sonucu biri ağır olmak üzere 20’den fazla kişi yaralandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te çok katlı binanın beşinci katında 50 kadar kişinin eğlendiği dairenin zemininin çökmesi sonucu 20'den fazla kişi yaralandı.
Le Parisien’in haberine göre dün gece Paris'in 11'inci bölgesindeki Amelot Sokağı'nda yaklaşık 100 kişinin yaşadığı çok katlı binanın beşinci katındaki dairenin zemini çöktü.
Olay yerine 100 civarında itfaiye görevlisi sevk edilirken, görgü tanıkları olayın 50 kadar kişinin eğlence için dairede bulunduğu sırada gerçekleştiğini belirtti.
Olayda, biri ağır 20’den fazla kişi yaralandı.