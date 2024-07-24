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Paris'te bomba alarmı! İsrail maçı öncesi şüpheli çanta paniği

Paris Olimpiyatları kapsamında İsrail'in olimpiyat maçı yapacağı stadyumun yakınında şüpheli çanta ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis çevredeki sokaklarları geniş güvenlik çemberi altına aldı, caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

Haber Merkezi
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Paris'te bomba alarmı! İsrail maçı öncesi şüpheli çanta paniği
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İsrail'in olimpiyat maçı yapacağı "Parc des Princes" futbol stadyumunun güneyinde patlayıcı şüphesi tespit edildi.

 

Alman Bild gazetesinin haberine göre,  Şüpheli çanta bulunmasının ardından çevredeki sokaklar geniş güvenlik çemberi altına alındı ​​ve polis caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

Evlerinde girmelerine izin verilmiyor

Aktarılana göre şu anda yerel bölge sakinlerinin bile evlerine girmesine izin verilmiyor. Olimpiyat otobüs seferleri de dahil olmak üzere çevredeki sokaklar tüm geçişlere kapatıldı.

İsrail'in katılımı ve buna bağlı tehlike durumu nedeniyle güvenlik önlemleri önceden en üst düzeye çıkarılmıştı. Yetkililer son ihbarın üzerine geniş kapsamlı alarma geçmiş durumda.

Kesin önlemler gizli tutuluyor

Paris'teki kesin önlemlerle ilgili ayrıntılar gizli tutuluyor. Ancak şu kadarı biliniyor: 2024'te sporcu güvenliği için yapılan harcamalar, üç yıl önceki Tokyo Oyunlarının yaklaşık iki katı.

Olimpiyat Oyunlarının ilk maçı olan İspanya ile Özbekistan arasındaki futbol turnuvası ön eleme turu maçı, saat 15.00'te Fransa'nın önde gelen kulüplerinden Paris St. Germain'in maçlarını oynadığı arenada oynanacak.

Akşam saat 21.00'deki ikinci maçta ise İsrail aynı stadyumda Mali ile karşılaşacak.

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