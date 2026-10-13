Paris'te kriz büyüyor: Yüz binler yeniden sokakta

Fransa'da eylül ayı ortasından bu yana devam eden lise ve eğitim protestoları, hükümetin attığı adımlara rağmen hız kesmeden sürdürülüyor. Eğitim bütçesinin artırılmasını, öğretmen açığının giderilmesini ve ağır ders programlarının hafifletilmesini isteyen yüz binlerce öğrenci ile öğretmen, başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte protestoları yeniden alevlendirdi. Ülke genelindeki eylemlere katılımın 200 bine ulaşması beklenirken, çok sayıda okulda eğitime ara verildi.

Öğrencilerden 10 milyar euro yatırım talebi

Kalabalık sınıfların azaltılması, boş derslere acil atama yapılması ve bakımsız binaların yenilenmesi için mücadele eden öğrenci örgütleri, üniversiteye geçiş sistemi Parcoursup'un kaldırılmasını istiyor. Gençler, liseler için 10 milyar euroluk kapsamlı bir yatırım programı talep ederken, hükümetin çevrimiçi platform üzerinden duyurduğu önlemleri yetersiz buluyor.

Hükümetin adımları ve sendikaların grev kararı

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen açığının kapatılması için 3 bin yedek öğretmenin görevlendirileceğini ve bazı taleplerin 2027 bütçesine yansıtılacağını açıkladı. Ancak bu adımlar öfkeyi dindirmeye yetmezken; ülkenin önde gelen altı eğitim sendikası da işten çıkarmaların iptal edilmesi, kadro oluşturulması ve maaşların artırılması talebiyle grev çağrısında bulundu.

Protestolarda bilanço ve yeni eylem dalgası

Yaklaşık bir aydır süren gerginlikte şimdiye kadar 6 bin 877 kişinin gözaltına alındığı, binin üzerinde kişinin ise yaralandığı bildirildi. Fransa genelinde 130 okul kapalı kalmaya devam ederken, öğrenci örgütlerinin bu eylemleri hafta sonu düzenlenmesi planlanan hayat pahalılığı protestolarıyla birleştirmesi bekleniyor.