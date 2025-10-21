  1. Ekonomim
Fransa’daki Louvre Müzesi’nde pazar günü sadece yedi dakikada Fransız kraliyet mücevherleri çalındı. Fransız Kültür Bakanlığı, çalınan mücevherlerin “kültürel miras açısından paha biçilmez” olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre eserlerin mevcut halleriyle satılması imkânsız, ancak hırsızlar başka yolları deneyebilir.

Paris’te Louvre’da film gibi soygun: Hırsızlar mücevherleri satabilir mi?
Paris’in ünlü Louvre Müzesi, Pazar sabahı şok eden bir soyguna sahne oldu. Saat 09.30 civarında, müze yeni kapılarını ziyaretçilere açarken içeri giren dört hırsız, sekiz değerli mücevheri çalarak kayıplara karıştı. Soyguncular, Seine Nehri kıyısındaki balkona yerleştirilmiş mekanik bir asansörle ulaştı ve buradan müzenin ünlü “Apollo Galerisi”ne girdi.

İkili bir planla hareket eden hırsızlar, kablosuz kesiciyle camları kesip sergi vitrinlerine ulaşırken, diğerleri güvenlik görevlilerini tehdit ederek uzaklaştırdı. Dakikalar içinde tamamlanan soygunun ardından, olay yerinde yalnızca bir merdiven ve kırık camlar kaldı.

“Kültürel miras açısından paha biçilmez”

Fransız Kültür Bakanlığı, çalınan mücevherlerin “kültürel miras açısından paha biçilmez” olduğunu açıkladı. Sekiz parçadan ikisi, biri İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç olmak üzere, müze yakınlarında bulundu.

Çalınanlar arasında, İmparatoriçe Eugénie’ye ait bir broş, İmparatoriçe Marie Louise’in zümrüt kolyesi ve küpeleri, Kraliçe Marie-Amelie ile Kraliçe Hortense’e ait safir setin parçaları ve “Röliker” adlı nadir bir broş bulunuyor. Mücevherlerin binlerce elmasla süslü olduğu belirtiliyor.

“Bu haliyle satılamazlar”

Sanat suçları uzmanı Vincent Meylan, kataloglanmış tarihi mücevherlerin mevcut halleriyle satılmasının “imkansız” olduğunu vurguladı. Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand ise hırsızların farklı yollar deneyeceğini öngörüyor:

“Bu parçaları olduğu gibi satmaları mümkün değil. Muhtemelen mücevherleri parçalayacaklar; altın ve gümüşleri eritip elmasları ayrı satacaklardır. Böylece kimse Napolyon’un mücevherlerinden geldiklerini fark etmeyecek.”

Brand, soygunun profesyonel bir ekip tarafından yapıldığını belirterek, “Kimse bir sabah uyanıp ‘Louvre’u soyalım’ demez. Bunlar deneyimli ve cesur hırsızlar” ifadelerini kullandı.

