Paris'te Medya Merkezi bölgesi 'patlama riski' nedeniyle kapatıldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda basın mensuplarına hizmet veren medya merkezi, "patlama riski" nedeniyle bir süre kapatıldı.
AA
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Paris Kongre Merkezi'ne kurulan ana medya merkezinin önünde, polis güvenlik hattı oluştururken, binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Gazeteciler ve vatandaşlar, patlama riski olduğu belirtilerek uzaklaştırıldı. Patlama riskinin nedeni ise açıklanmadı. Bir süre sonra polis, bölgeyi yeniden yaya trafiğine açarken, medya merkezine giriş ve çıkışlar da normale döndü.
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