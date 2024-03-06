Paris'te 'Olimpiyat' tavsiyesi: Online siparişleri erteleyin

Fransa hükümeti, kent sakinlerine Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları boyunca zorunlu olmadıkça online siparişlerini ertelemelerini tavsiye etti. Kargo sahiplerinin gönderi ya da alım işlemlerini 24 Temmuz'dan önce, 8 Eylül'den sonra veya iki olimpiyat arasına denk gelen 12-27 Ağustos'ta gerçekleştirmesi istendi.

Olimpiyatlar için 15 milyon turistin gelmesinin beklendiği Paris'in merkez nüfusu 2 milyonun biraz üstünde olsa da civar yerleşimlerle bu rakam 10 milyonu aşıyor. Hem siyasi otorite hem de olimpiyat komitesi üyeleri, oyunlar nedeniyle insan akınına maruz kalacak kentin mevcut sorunlarının daha da artmaması için zaman zaman çeşitli tedbirler alıyor.

'Evden çalışma' tavsiyesi

29 Ocak'ta hükümetin başlattığı kampanya ile toplu taşımada oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla Parisliler olimpiyatlar boyunca evden çalışmaya teşvik edilmişti. Kampanya kapsamında şehirdeki metro ve banliyö tren istasyonlarına, "Oyunlar sırasında zaman kazanmak için önemli olan evden çalışmak" yazılı afişler asılmıştı.

Olimpiyat nedeniyle trafikte birtakım düzenlemelerin yürürlüğe gireceği Paris'te 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilgili güvenlik bilgilerini içeren USB belleğin bulunduğu çanta geçen hafta çalınmıştı. Ulusal basın, bu durumun olimpiyatlar için güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı konusunu gündeme taşıdı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz - 11 Ağustos'ta, Paralimpik Oyunları 28 Ağustos - 8 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.