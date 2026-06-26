Paris'te sıcak havadan dolayı kamusal alanda alkol tüketimi yasaklandı

Parislilerin cuma günü öğle saatlerinden cumartesi günü saat 07.00'ye kadar kamusal alanlarda içki tüketmeleri yasak olacak. Aynı önlemler cumartesiden pazara kadar aynı saatler arasında da uygulanacak.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hastanelerde personel sayısını artırmak ve risk altındaki kişileri korumak amacıyla sağlık alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığını açıkladı. Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Hastanelerin kapasitesinde doygunluk noktasına ulaşıyoruz" dedi.

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, başkentte ölüm oranının yükselişte olduğunu söyledi.

Başkentte paket alkol satışları cuma günü saat 18.00'den cumartesi günü saat 07.00'ye kadar yasak olacak. Aynı yasak cumartesi günü saat 18.00'den pazar günü saat 07.00'ye kadar da uygulanacak.

Ruhsatlı barlar ve restoranlar ise bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.