  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Parklara 3 katı ücret ödenecek! ABD'den ilginç karar
Takip Et

Parklara 3 katı ücret ödenecek! ABD'den ilginç karar

ABD'de oturum izni bulunmayan kişilerden ülkedeki ulusal parklara yıllık giriş kartı için 3 katından fazla ücret kesileceği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Parklara 3 katı ücret ödenecek! ABD'den ilginç karar
Takip Et

ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki ulusal parklara giriş ücretlerinde yeni yıldan itibaren geçerli olacak fiyatlara ilişkin bilgi verildi.

Ülkede oturum izni bulunanların parklara yıllık giriş kartı için 80 dolar, oturum hakkı bulunmayanların da 250 dolar ödeyeceği belirtildi.

Oturum izni bulunmayıp yıllık geçiş kartı olmayanların da ülkedeki en ünlü 11 ulusal parka her girişte ek olarak 100 dolar daha ödeyeceği kaydedildi.

Ücretlendirmelerdeki bu farkın, "Ulusal Park Sistemini vergileriyle destekleyen ABD'lilerin azami faydayı elde etmesi" için getirildiği savunuldu.

Ulusal parklar, personel eksikliği nedeniyle zorlanıyor

Yeni fiyatlandırma kararı, parkların personel eksikliğiyle zorlandığı dönemde geldi.

The New York Times gazetesine göre, Ulusal Park Servisi, hizmetlerdeki büyük kesintilerin gölgesinde parkları ayakta tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ocakta ikinci kez göreve başladığından bu yana kurum, personelinin neredeyse dörtte birini kaybetti ve parklardaki rutin görevlerin yerine getirilmesi zorlaştı.

Ziyaret saatleri ve etkinlikleri de azaltılan parklar, personel eksikliği nedeniyle bu yıl milyonlarca dolar zarar etti.

Dünya
Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro hapis cezasına başladı: Nelerden suçlu bulundu?
Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro hapis cezasına başladı
Ukrayna: ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll'u, "barış planını" görüşmek için Kiev'de bekliyoruz
Ukrayna: ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll'u, "barış planını" görüşmek için Kiev'de bekliyoruz
ABD’li Senatör Sanders: İsrail’e yapılan askeri destek kesilmeli
ABD’li Senatör Sanders: İsrail’e yapılan askeri destek kesilmeli
Kremlin: Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff gelecek hafta Moskova’ya gelecek
Kremlin: Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff gelecek hafta Moskova’ya gelecek
Venezuela’da halk sokaklarda: ABD’ye tepki, Maduro’ya destek
Venezuela’da halk sokaklarda: ABD’ye tepki, Maduro’ya destek
İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis: Yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edildi
İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis: Yasa tasarısı oybirliğiyle kabul edildi