Pasifik'te korkutan deprem! Yeni Kaledonya 6,6 ile sarsıldı

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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'da sabah saatlerinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan ülkede sarsıntı, yerel saatle sabah saatlerinde kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin merkez üssünü Loyalty Adaları'na bağlı Tadine kentinin 80 kilometre kuzeydoğusu olarak açıkladı.

'Sığ deprem' endişe yarattı

USGS verilerine göre depremin yerin sadece 10 kilometre derinliğinde meydana gelmesi, sarsıntının çevre adalarda daha şiddetli hissedilmesine neden oldu. 'Sığ deprem' olarak sınıflandırılan sarsıntı, başta Mare ve Lifou olmak üzere Loyalty Adaları genelinde hissedildi.

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Yeni Kaledonya Sivil Savunma yetkilileri, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir hasar ihbarı bulunmadığını duyurdu.

Tsunami riski yok

Depremin ardından gözler tsunami uyarısına çevrilmişti. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) tarafından yapılan değerlendirmede, depremin büyüklüğüne rağmen yıkıcı bir tsunami beklenmediği bildirildi.

Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşların artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması ve resmi açıklamaları takip etmesi çağrısında bulundu.

Bölge, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olarak biliniyor. Yeni Kaledonya ve çevresinin Avustralya ve Pasifik levhalarının sınırında yer alması nedeniyle sık sık benzer büyüklükte sarsıntılar yaşanıyor.