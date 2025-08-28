  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Paşinyan: Ermenistan, zamanı geldiğinde AB ile AEB arasında tercih yapacak
Takip Et

Paşinyan: Ermenistan, zamanı geldiğinde AB ile AEB arasında tercih yapacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin zamanı geldiğinde Avrupa Birliği (AB) ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında tercih yapacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Paşinyan: Ermenistan, zamanı geldiğinde AB ile AEB arasında tercih yapacak
Takip Et

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin zamanı geldiğinde Avrupa Birliği (AB) ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında tercih yapacağını söyledi.

"Ermenistan AB ile AEB arasında tercih yapacak"

Paşinyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'ye üye olma kararı aldıktan sonra AEB'den çıkacakları hususundaki tartışmaların uzun süredir gündemde olduğunu belirtti.

Nikol Paşinyan, "Aynı anda hem AB hem de AEB üyeliğinin mümkün olmadığını biliyoruz. Nihai seçim zamanı geldiğinde Ermenistan, AB ile AEB arasında tercih yapacaktır." dedi.

Her türlü senaryoyu gözden geçirdiklerini bildiren Paşinyan, alacakları kararın halkın iradesi, mevcut koşullar, yürütecekleri müzakereler, yapacakları analizler ve ortaya çıkacak alternatiflerle doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.

"Netanyahu'nun 'soykırım' açıklamasının Ermenistan'ın çıkarlarıyla ilgisi yok"

Paşinyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı bir podcast programında, 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirilmesine ilişkin soruyu, "Netanyahu'nun açıklamasının Ermenistan'ın veya Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı aşikar." şeklinde yanıtladı.

Netanyahu'nun açıklamasını "pazarlık kozu" olarak nitelendiren Paşinyan, 1915 olaylarının bazı ülkelerce "soykırım" olarak tanınmasının Ermenistan'a hiçbir fayda getirmediğini vurguladı.

Snapback mekanizması nedir ve İran’a karşı hangi yaptırımları yeniden getirebilir?Snapback mekanizması nedir ve İran’a karşı hangi yaptırımları yeniden getirebilir?Dünya
DSÖ: İsrail’in Gazze müdahalesi korkunç sonuçlar doğururDSÖ: İsrail’in Gazze müdahalesi korkunç sonuçlar doğururDünya

 

Dünya
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gözaltına aldığı 197 Filistinli gazeteciden 50’si hala tutuklu
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gözaltına aldığı 197 Filistinli gazeteciden 50’si hala tutuklu
İngiltere, Türkiye'deki bahis faaliyetlerine ilişkin 11 kişiye soruşturma başlattı
İngiltere, Türkiye'deki bahis faaliyetlerine ilişkin 11 kişiye soruşturma başlattı
Prenses Diana'nın 34 yıl önce gömdüğü 'zaman kapsülü' açıldı!
Prenses Diana'nın 34 yıl önce gömdüğü 'zaman kapsülü' açıldı!
Rus ordusunun Kiev’e yönelik saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı
Rus ordusunun Kiev’e yönelik saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı
Snapback mekanizması nedir ve İran’a karşı hangi yaptırımları yeniden getirebilir?
Snapback mekanizması nedir ve İran’a karşı hangi yaptırımları yeniden getirebilir?
Meksika Senatosu karıştı!! Milletvekilleri birbirine yumruklarla saldırdı
Meksika Senatosu karıştı!! Milletvekilleri birbirine yumruklarla saldırdı