Paşinyan: Rusya, askeri üssünü Ermenistan'dan çekmeye karar verirse buna itiraz etmeyiz

Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 1 Eylül'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Putin'le görüşmesinin olumlu geçtiğini aktaran Paşinyan, yakın zamanda Moskova'yı ziyaret edeceği konusunda anlaştıklarını belirtti.

Görüşmede özellikle "Ermenistan-Rusya ilişkileri" kavramını gözden geçirme, yani bu ilişkilerin pratikte ne anlama geldiğini ortaya koyma fikrinin ortaya çıktığını dile getiren Paşinyan, "Bu başlık altında hangi konuların bulunduğunu, hangi konularda iki tarafın aynı görüşe sahip olduğunu, hangi konularda farklı görüşlere sahip olduğumuzu ve hangi konularda görüşlerimizin kesin olarak olumlu ya da kesin olarak aynı olmadığını belirlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Nükleer santral meselesi bizim için jeopolitik tercih değil"

Paşinyan, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in bu ay Ermenistan'a gelerek ülkede yeni bir nükleer santral inşa edilmesi konusunda Rusya'nın önerilerini ileteceğini hatırlatarak, "Nükleer santral meselesi bizim için jeopolitik bir tercih değil. Bizim için gerekli olan, fiyat ve kalite açısından en iyi oranı sağlayan teklif. Bize kim en iyi teklifi sunarsa, o teklifin peşinden gideceğiz" dedi.

Putin'le Rusya tarafından işletilen Ermenistan demir yollarını da konuştuklarını belirten Paşinyan, "Bu konuyu çözmemiz gerektiği konusunda bir anlayış oluştu. Bu meseleyi bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Mevcut durumun uzun süre devam etmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

Paşinyan, Ermenistan'daki Rus askeri üssüne ilişkin, "Bu konu gündeme gelmedi. Ermenistan'da Rus askeri üssünün bulunması hayati önem taşımıyor. Rusya, askeri üssünü Ermenistan'dan çekmeye karar verirse buna itiraz etmeyiz. Ancak kalmak istediklerini ifade ederlerse bunu da görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan'ın Gümrü şehrindeki Rus askeri üssüne ilişkin, "Ermenistan bu altyapıya ihtiyacı olmadığına karar verirse yarın bile ayrılırız" açıklamasında bulunmuştu.