  3. Paşinyan’dan Türk bayrağının yakılmasına tepki: Açıkça provokasyon
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’da düzenlenen yürüyüşte Türk bayrağının yakılmasını kınadı.

Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'da Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaktsutyun (ARF-D) tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte Türk bayrağının ateşe verilmesini kınadı ve bu eylemi, "açıkça provokatif ve gerilimi artırıcı bir davranış" olarak değerlendirdi.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan da Armenpress'e yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın bu tür eylemleri "sorumsuz ve kabul edilemez" bulduğunu belirterek, uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka şekilde değerlendirilemeyeceğini ifade etti.