Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın helikopteri kötü hava koşulları nedeniyle Vanadzor'a acil iniş yaptı. Paşinyan ve diğer yetkililerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri, sabah Taşir'e giderken kötü hava koşulları nedeniyle acil iniş yaparak Vanadzor'a indi. Paşinyan ve diğer yetkililerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Geçtiğimiz hafta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dahil 8 kişinin içinde bulunduğu helikopter kaza yapmış, helikopterdeki herkes hayatını kaybetmişti.