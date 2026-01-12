Patagonya’da orman yangınları: 12 bin hektar kül oldu

Arjantin’in turistik bölgelerinden Patagonya’da, Chubut eyaletinin And Dağları kısmında yaklaşık bir hafta önce başlayan yangınlar çalılık ve ormanlık alanlara yayıldı. Yetkililer, yangının şu ana kadar yaklaşık 12 bin hektarlık araziyi etkilediğini ve kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yangınlar mülkleri ve altyapıyı tehdit ediyor

Yetkililer, Patagonya’daki yangınların kırsal alanlardaki ev ve mülklere zarar verdiğini, bir elektrik santrali ile bir okulun da tehlike altında olduğunu bildirdi. Kurak hava koşulları ve kuvvetli rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı, yoğun dumanın ise müdahale ekiplerinin görüşünü ciddi şekilde sınırladığı ifade edildi. Operasyon kapsamında bölgede 295 itfaiyecinin görev yaptığı ve 15 hava aracının kullanıldığı aktarıldı.

Federal Acil Durum Ajansı, Chubut’un yanı sıra Patagonya’nın Neuquen eyaletinde de yangınların sürdüğünü, Santa Cruz ve Rio Negro’daki yangınların ise kontrol altına alındığını duyurdu. Ajans, bölgedeki acil durum statüsünün devam ettiğini belirtti.

Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor

Chubut Valisi Ignacio Torres, bazı yangınların kasıtlı çıkarıldığına dair bulgular bulunduğunu açıkladı. Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Torres, olayla ilgili bilgi paylaşanlara yaklaşık 34 bin dolar ödül verileceğini kaydetti.