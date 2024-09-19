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Patlamaların ardından Lübnan ordusu, şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri imha ediyor

Lübnan ordusunun, çağrı cihazlarıyla telsizlerin uzaktan patlatılmalarının ardından şüpheli iletişim cihazlarını imha etmeye başladığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Patlamaların ardından Lübnan ordusu, şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri imha ediyor
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Lübnan'da çağrı cihazları ile telsizlerinin patlatıldığı ve İsrail’in sorumlu tutulduğu saldırıların ardından Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Ordunun özel birimleri, çeşitli bölgelerde pager ve şüpheli iletişim cihazlarını patlatmaktadır." denildi.

Açıklamada, vatandaşların patlamaların olduğu yerlerden uzak durmaları ve herhangi bir şüpheli cihazı bildirmeleri de talep edildi.

Lübnan ordusu dün yaralıların getirildiği başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı çukurda kontrollü biçimde patlatmıştı.

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Lübnan Sivil Havacılık Müdürlüğü de Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanında faaliyet gösteren şirketlere, uçaklarında "pager" çağrı cihazı veya "walkie-talkie" türü telsiz cihazlarının taşınmasına müsaade edilmeyeceğini bildirmişti.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Hizbullah, saldırılar sonrasında "yüksek bir bedel ödetme" tehdidinde bulunmuştu.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

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