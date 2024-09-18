Patlatılan çağrı cihazlarını üreten şirketle ilgili ne biliniyor?

Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını ürettiği iddia edilen Macaristan merkezli BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) hakkında soru işaretleri artarken, şirketten halen açıklama yapılmadı ve internet sitesi kapatıldı.

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, patlatılan çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayarak, marka lisansı verdikleri Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmayı işaret etti.

AA muhabirinin iddialara karşı bir açıklama için Macar firmayla telefon ve e-mail yoluyla temasa geçmeye çalıştığı ancak herhangi bir yanıt alınamadığı belirtildi.

TSİ 14.30 itibarıyla, hakkında soru işaretlerinin arttığı şirketin internet sitesi erişilemez hale getirildi.

Merkezi Budapeşte'deki Szonyi Yolu üzerinde yer alan şirket, 2022'de kuruldu. Arcidiacono Cristiana Rosaria şirketin genel müdürü ve sahibi olarak gösteriliyor.

Rosaria'nın LinkedIn'deki profilinde, BAC Consulting'in iş geliştirme, yönetim danışmanlığı, strateji ve ortaklık planlamasıdır, liderlik gelişimi, çevre danışmanlığı, siyasi danışmanlık, hakla ilişkiler ve telekomünikasyon hizmetleri verdiği bilgisi yer alıyor.

Rosari'nın Avrupa Komisyonu'nda yaklaşık 3 yıl değerlendirme uzmanı olarak çalıştığı da profilinde bulunuyor.

“Patlamadan önce bip sesi geldi”

İran Devrim Muhafızları'nın bir üyesi New York Times'a yaptığı açıklamada, Hizbullah tarafından dağıtılan çağrı cihazlarının dün patlamadan önce birkaç saniye boyunca bip sesi çıkardığını söyledi. Adı açıklanmayan İran Devrim Muhafızları'nın üyesi çağrı cihazlarının yaklaşık 10 saniye boyunca bip sesi çıkardığını bu nedenle de kullanıcıların mesajı okumak için çağrı cihazlarını ellerine aldıklarını ve yüzüne yaklaştırdıklarını dile getirdi.

Kimliği açıklanmayan üye, İran'ın Lübnan büyükelçisine ait çağrı cihazının kaldırılmadan önce birkaç saniye bip sesi çıkardığını söyledi.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah Hareketi'nin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 2’si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.