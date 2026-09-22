Pekin duyurdu: Çıkarılabilir doğal gaz rezervleri 610 milyar metreküp tırmandı

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Ülke genelinde sürdürülen arama faaliyetleri neticesinde çıkarılabilir doğal gaz miktarına 610 milyar metreküp yeni kaynak eklendi. Yılın ilk sekiz ay kapsayan verilerine göre, aynı dönem aralığında tespit edilen çıkarılabilir petrol rezervlerindeki net artış miktarı ise 70 milyon ton seviyesine ulaştı.

Enerji bağımsızlığı için saha çalışmaları sürüyor

Pekin yönetimi, yerli kaynak üretkenliğini artırmak ve dışa bağımlılık oranını aşağı çekmek amacıyla kara ile deniz sahalarındaki sondaj ve arama yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. Elde edilen son veriler, ülkenin enerji arz güvenliğini pekiştirme hedeflerine doğrudan katkı sunuyor.