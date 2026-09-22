Pekin duyurdu: Çıkarılabilir doğal gaz rezervleri 610 milyar metreküp tırmandı
Çin'de yılın ilk sekiz aylık döneminde yürütülen arama ve tespit çalışmaları sonucunda çıkarılabilir doğal gaz rezervleri 610 milyar metreküp artış kaydederken, ham petrol rezervlerinde de belirgin bir yükseliş gerçekleşti.
Ülke genelinde sürdürülen arama faaliyetleri neticesinde çıkarılabilir doğal gaz miktarına 610 milyar metreküp yeni kaynak eklendi. Yılın ilk sekiz ay kapsayan verilerine göre, aynı dönem aralığında tespit edilen çıkarılabilir petrol rezervlerindeki net artış miktarı ise 70 milyon ton seviyesine ulaştı.
Enerji bağımsızlığı için saha çalışmaları sürüyor
Pekin yönetimi, yerli kaynak üretkenliğini artırmak ve dışa bağımlılık oranını aşağı çekmek amacıyla kara ile deniz sahalarındaki sondaj ve arama yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. Elde edilen son veriler, ülkenin enerji arz güvenliğini pekiştirme hedeflerine doğrudan katkı sunuyor.