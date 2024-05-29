Pekin, siyaset ve ekonomide diplomasi trafiğini hızlandırdı

Bahreyn, Mısır, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla dün başlayan toplantılar 1 Haziran’a kadar sürecek. Görüşmelerde Gazze'de devam eden savaş önemli gündem maddelerinden birini oluştursa da, Pekin’den, Körfez ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmaları konusunda adımlar gelebileceği belirtiliyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bu ayın başında düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne gönderdiği mesajda, Çin-Arap ilişkileri için “tüm zamanların en iyi durumunda" ifadesini kullanmış ve Pekin forumunun işbirliklerini daha da derinleştireceği beklentisini dile getirmişti.

Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı haline gelen Çin’in bu ülkelerle ticareti 2004'teki yaklaşık 37 milyar dolar seviyesinden, geçen yıl 400 milyar dolara ulaştı.