Pekin ve Londra arasında finans diplomasisi: 69 maddelik anlaşma

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Çin ile İngiltere, ekonomik ve finansal ilişkilerde iş birliğini geliştirmek amacıyla yürüttükleri diplomatik temasları sürdürüyor. İki ülke arasındaki Ekonomik ve Finansal Diyalog, ticaretin güçlendirilmesi, yatırımların artırılması ve finansal piyasalarda karşılıklı erişimin kolaylaştırılması gibi başlıkları kapsıyor.

Ocak 2025’te Pekin’de düzenlenen görüşmelere Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves eş başkanlık etti. Altı yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirilen diyalogda taraflar, ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik 69 politika sonucunda anlaşmaya vardı.

Finans piyasalarında iş birliği genişliyor

Görüşmelerde iki ülkenin finans piyasaları arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Taraflar, Şanghay ve Londra borsaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, tahvil piyasalarındaki işlemlerin artırılması ve finansal düzenleme alanında bilgi paylaşımının güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı. Çin’in 2025 yılında İngiltere’de ilk egemen yeşil tahvil ihracını gerçekleştirmesi de görüşmelerin önemli sonuçlarından biri olarak açıklandı. Bu adımın sürdürülebilir finansman alanındaki iş birliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Ticaret ve yatırımın önündeki engeller azaltılacak

İki ülke, karşılıklı yatırımların önündeki engellerin azaltılması ve şirketler için daha açık, adil ve ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı oluşturulması konusunda iş birliğini artırmayı kararlaştırdı.

Tarım ve gıda ürünleri, sağlık, otomotiv ve profesyonel hizmetler gibi sektörlerde İngiliz şirketlerinin Çin pazarına erişiminin kolaylaştırılması da gündeme geldi. Taraflar ayrıca sanayi, enerji ve tarım alanlarındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini hedefliyor. İş birliğinin, şirketler arasındaki ticari faaliyetleri artırması ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha istikrarlı bir zemine oturmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İklim ve enerji alanında ortak çalışma

Çin ile İngiltere, ekonomik ilişkilerin yanı sıra iklim değişikliği ve enerji alanlarında da iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Görüşmeler kapsamında temiz enerji, sürdürülebilir finansman ve çevre politikaları konusunda ortak çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

İki ülke, küresel ekonomik sorunların çözümünde çok taraflı iş birliğinin önemine de dikkat çekti. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına dayalı ticaret sisteminin korunması ve uluslararası ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi, diyalogda öne çıkan ortak hedefler arasında yer aldı.