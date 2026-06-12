Pekin ve Rabat hattında stratejik adım: Çin ve Fas arasında serbest ticaret anlaşması masada

Çin’in Kuzey Afrika’daki ekonomik varlığını derinleştirmek adına Fas ile serbest ticaret anlaşması imzalamak istemesi, küresel ticaret dengelerini hareketlendirdi. Pekin yönetimi, bu stratejik ortaklık aracılığıyla hem Afrika kıtasına açılan kapıyı sağlama almayı hem de Fas’ın küresel pazarlara olan entegrasyonundan faydalanmayı amaçlıyor. Yatırım ve lojistik odaklı bu hamle, bölgedeki imalat ve ihracat koridorlarında yeni ortaklıkların önünü açacaktır.

Fas’ın küresel üs rolü

Çin’in Fas’tan serbest ticaret anlaşması talep etmesi, Pekin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında Afrika kıtasındaki en büyük hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tanca Akdeniz limanı gibi devasa lojistik altyapılara sahip olan Fas, otomotiv ve yeşil enerji yatırımlarında küresel bir üs haline gelirken Çinli üreticilerin de radarına girdi. Olası bir anlaşma, Çin menşeli sanayi girdilerinin Fas’a gümrüksüz girmesini sağlarken, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmini milyar dolarlık yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Fas hükümetinin ise yerli sanayisini koruma ile küresel sermayeyi çekme arasındaki dengeyi gözeterek bu teklifi değerlendirmesi bekleniyor.

Avrupa ve ABD pazarlarına stratejik geçiş

Pekin yönetiminin Fas ısrarının arkasında, bu ülkenin hem Avrupa Birliği hem de ABD ile olan mevcut serbest ticaret anlaşmaları yatıyor. Çinli şirketler, Fas’ta yapacakları doğrudan yatırımlar ve ortak üretim tesisleri sayesinde Batı dünyasının uyguladığı ticaret tarifelerini ve korumacı engelleri aşmayı planlıyor. Özellikle elektrikli araç bataryaları ve yenilenebilir enerji bileşenleri üretiminde Fas’ın lojistik gücünden yararlanmak isteyen Çin, bu anlaşmayla birlikte tedarik zincirlerini coğrafi olarak çeşitlendirmiş olacaktır. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan ön diplomatik görüşmeler, küresel ticaret savaşlarında Akdeniz hattının ne kadar kritik bir rol oynayacağını gösterecektir.