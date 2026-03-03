Pekin’de kritik hafta: Çin rotasını yeniden çiziyor

Çin’de her yıl düzenlenen Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansı, bu kez küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde toplanıyor. 4-11 Mart tarihleri arasında yapılacak oturumlarda, ülkenin siyasi ve ekonomik yönelimleri masaya yatırılacak.

Ekonomide öncelikler

Gayrimenkul sektöründeki durgunluk, genç işsizliğinin yüksek seyri ve yerel yönetimlerin borç yükü, alınacak kararların merkezinde. Yönetim, iç talebi canlandırmayı, inovasyonu hızlandırmayı ve teknoloji alanında bağımsızlığı güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle yapay zekâ, kuantum ve biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda atılacak adımlar, Çin’in küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Başbakan Li Çiang’ın sunacağı raporda, 2026 için büyüme hedefinin %4,5 ila %5 aralığında tutulması bekleniyor. Bu oran, hem ekonomik istikrarın korunması hem de uzun vadeli kalkınma planlarının sürdürülebilirliği açısından kritik görülüyor.

Dış politikada odak noktaları

Toplantılar sırasında Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin yapacağı açıklamalar, Pekin’in küresel krizlere yaklaşımını ortaya koyacak. ABD ile ilişkiler, Tayvan meselesi ve Orta Doğu’daki gelişmeler, Çin’in dış politikada vereceği mesajların ana başlıkları olacak.

Oturumlarda ayrıca eğitim, sağlık ve çevre politikaları da tartışılacak. Halkın yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik reformlar, ekonomik kararların yanında toplumsal boyutu güçlendirecek.