Pekin’de kritik oturum: ÇUHK açılışında ekonomi ve savunma vurgusu

2026 yılı için büyüme hedefi %4,5–5 aralığında açıklanırken, savunma bütçesinde %7’lik artış öngörüldü. Bu artış, Çin’in güvenlik politikaları ve askeri modernizasyon stratejileriyle ilişkilendiriliyor. Hükümetin mali politikaları kapsamında kamu yatırımları, sosyal güvenlik harcamaları ve bütçe dengesi ön plana çıktı. Özellikle altyapı ve yeşil enerji projelerine ek kaynak aktarımı dikkat çekti.

Oturumda ayrıca 2026–2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Plan taslağı ele alındı. Plan, inovasyon, yüksek teknoloji üretimi ve iç tüketimin artırılması üzerine kurulu olup dış ticarette daha dengeli ilişkiler hedefleniyor. Bu çerçevede Çin, küresel ticaret ve yatırım stratejilerinde daha dengeli bir yaklaşım benimsemeyi amaçlıyor.

Uluslararası ajanslar, bu oturumu Çin’in ekonomik yöneliminin ve küresel ticaret stratejilerinin en kritik göstergelerinden biri olarak değerlendiriyor. Savunma bütçesindeki artış ise Asya-Pasifik bölgesindeki dengeler açısından yakından izleniyor.

Türkiye’ye olası etkiler

Çin’in yeşil enerji ve altyapı yatırımlarına öncelik vermesi, Türkiye için yeni iş birliği fırsatları doğurabilir. Enerji dönüşüm projelerinde Çin sermayesinin rolü artarken, ulaştırma yatırımlarında da ortaklık ihtimali gündeme gelebilir. Bununla birlikte savunma bütçesindeki artış, Çin’in askeri teknolojilerde ihracat kapasitesini yükseltecek ve Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında rekabet baskısını artırabilecektir. Ayrıca Çin’in büyüme hedefi, hammadde ve ara mal talebini canlı tutarak Türkiye’nin tekstil, gıda ve kimya ihracatı için yeni pazar fırsatları yaratabilir. Ancak düşük maliyetli Çin ürünleri, Türkiye’de bazı sektörlerde rekabeti zorlaştırabilir.

Avrupa’ya olası etkiler

Çin, Avrupa ile işbirliğini artırma niyetini açıkça dile getirdi. ÇUHK sözcüsü Lou Qinjian, ticari ve ekonomik farklılıkların uygun şekilde ele alınacağını ve ortak küresel zorlukların birlikte aşılacağını belirtti. Bu söylem, AB-Çin ticaretinde daha dengeli bir yaklaşımın sinyali olarak görülüyor. Çin’in yüksek teknoloji üretimine odaklanan planı, Avrupa’nın otomotiv, elektronik ve enerji sektörleriyle doğrudan rekabet yaratabilir. Ancak aynı zamanda ortak Ar-Ge projeleri için işbirliği fırsatları da doğurabilir. Jeopolitik açıdan ise Çin, Avrupa ile ilişkilerde temel çıkar çatışması olmadığını vurguluyor. Bu yaklaşım, AB’nin Çin ile ticari ilişkilerini sürdürürken ABD ile olan stratejik dengeleri gözetmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Özetle, Çin’in 2026 hedefleri ve 15. Beş Yıllık Planı hem Türkiye hem de Avrupa için yeni işbirliği fırsatları ve rekabet baskıları yaratıyor. Türkiye’nin enerji ve altyapı projelerinde Çin ile ortaklık geliştirmesi avantaj sağlayabilirken, Avrupa’nın Çin ile ticari ilişkilerde daha dengeli bir strateji izlemesi bekleniyor.