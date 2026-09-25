Pekin'den ABD donanmasına gözdağı: Dünyanın en büyük nükleer uçak gemisi geliyor

Küresel deniz hakimiyeti mücadelesinde askeri yatırımlarına hız kesmeden devam eden Çin, ABD Donanması'nın küresel sular üzerindeki üstünlüğünü sona erdirecek stratejik bir hamlede bulundu. Pekin yönetimi, ABD'nin 100 bin tonluk USS Gerald R. Ford uçak gemisini tonaj, boyut ve teknolojik donanım bakımından geride bırakacak devasa bir projeyi hayata geçiriyor.

Dalian tersanesinde yükselen 120 bin tonluk devasa güç

Çin'in Dalian tersanesinde inşası tüm hızıyla devam eden ve "Tip 004" olarak adlandırılan nükleer uçak gemisi, tamamlandığında 110 bin ile 120 bin ton arasında tam yüklü deplasmana sahip olacak. Yaklaşık 340 metre uzunluğunda tasarlanan devasa harp gemisi, denizcilik tarihinde bugüne kadar inşa edilmiş en büyük operasyonel savaş gemisi konumuna erişecek.

Toryum bazlı nükleer reaktörler ve gelişmiş fırlatma sistemleri

Dev uçak gemisinin güç grubunda, dördüncü nesil nükleer ergimiş tuz reaktörleri (toryum teknolojisi) kullanılacak. Bu gelişmiş nükleer altyapı sayesinde yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan yıllarca görev yapabilecek olan Tip 004; bünyesinde barındıracağı dört ila beş adet elektromanyetik fırlatma sistemi (EMALS) ile savaş uçaklarının kalkışını çok daha hızlı ve güvenli hale getirecek.

100'e yakın hava aracıyla okyanuslardaki güç dengesi değişiyor

Bünyesinde barındıracağı geniş hangarları ve uçuş güvertesi sayesinde 100'e yakın insanlı ile insansız hava aracını taşıma kapasitesine sahip olacak gemi, Çin'in açık denizlerdeki operasyonel kabiliyetini üst seviyeye taşıyacak. Halihazırda en büyük harp gemisi unvanını elinde tutan ABD Donanması'nın bu hamle karşısında nasıl bir askeri strateji izleyeceği ise şimdiden merak konusu.