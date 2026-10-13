Pekin'den Filistinli yaralılara destek: Yeni tıbbi malzemeler teslim edildi

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Pekin yönetimi, Gazze'deki çatışmalardan kaçarak tedavi için Ürdün'e geçen hasta ve yaralı Filistinlilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye yeni bir insani yardım ulaştırdı. Çin'in Amman Büyükelçiliği kanalıyla teslim edilen tıbbi ekipman ve sarf malzemeleri, Ürdün'de tedavi gören Filistinlilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Tıbbi malzemeler hastanelere ulaştırılıyor

Ürdünlü kaynaklar; teslim alınan tıbbi araç-gereç ve sarf malzemelerinin, ülke genelinde hizmet veren çeşitli hastanelere ve sağlık kuruluşlarına hızlı bir şekilde dağıtılacağını duyurdu.

Çin'in Amman Büyükelçiliği'nden mesaj

Teslim töreninde konuşan Çin'in Amman Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Gong Anmin, Ürdün'ün Gazze'de sahra hastaneleri kurarak üstlendiği insani role dikkat çekti. Gong, bu sevkiyatın daha önce bölgeye ulaştırılan 60 bin gıda kolisi gibi yardımların bir devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Kalıcı çözüm vurgusu

Çin'in Filistin meselesine adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması adına diplomatik ve insani çabalarını sürdüreceğini belirten Gong, sivillerin korunması ve krizin etkilerinin azaltılması ilkesine bağlı kalacaklarını vurguladı.

Ürdün'den teşekkür mesajı

Ürdün Kraliyet Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hatem Al-Abbadi, sağlanan destekten ötürü Çin'e teşekkürlerini iletti. Al-Abbadi, bu yardımın Filistin halkının yaşadığı sıkıntıları hafifleteceğini ve iki ülke arasındaki güçlü diplomatik ve insani bağları gösterdiğini vurguladı.