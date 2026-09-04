Pekin’den Seul’e sert kırmızı çizgi uyarısı: “Tek Çin ilkesine bağlı kalın!”

Pekin ile Seul hattında Tayvan başlığı altındaki diplomatik hassasiyet yeniden tırmandı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore’ye bölgesel dengeleri etkileyecek söylem ve eylemlerden kaçınma çağrısında bulunuldu. Pekin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin temel taşı olarak gördüğü "Tek Çin" ilkesine tam bağlılık beklentisini bir kez daha hatırlattı.

"Tek Çin İlkesi ikili ilişkilerin temelidir"

Çin makamları, Tayvan konusunun Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü açısından "kırmızı çizgi" niteliğinde olduğunu altını çizerek belirtti. Yapılan değerlendirmelerde, Seul yönetiminin geçmişte altına imza attığı diplomatik taahhütlere bağlı kalmasının, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geleceği açısından kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Bölgesel istikrar ve güvenlik uyarısı

Tayvan Boğazı’ndaki barış ve istikrarın korunmasının tüm bölgenin çıkarına olduğuna dikkat çeken Çin tarafı, dış güçlerin ya da üçüncü ülkelerin bölge matematiğini bozacak adımlarına karşı tutumunu yineledi. Güney Kore'nin Tayvan meselesinde tarafsız ve temkinli bir duruş sergilemesi gerektiği, aksi halde bu durumun ikili ekonomik ve diplomatik ilişkilere olumsuz yansımaları olabileceği mesajı verildi.