Pekin'den Washington'a Taiwan uyarısı: F-16 teslimatı sonrası net mesaj

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Taiwan’a yönelik askeri sevkiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Taiwan’ın ABD’den satın aldığı iki adet F-16V savaş uçağını teslim aldığı ve yıl sonuna kadar 64 uçağın daha teslim edilmesinin planlandığına ilişkin haberler üzerine konuşan Guo, Pekin yönetiminin bu konudaki duruşunun net olduğunu vurguladı.

Washington yönetimine ikili bildiri ve mutabakat çağrısı

ABD’nin Taiwan’a askeri teçhizat sağlamasına kesin bir dille karşı çıktıklarını belirten Guo Jiakun, Washington yönetimine çağrıda bulundu. Guo, ABD’nin iki ülke liderleri arasında gerçekleşen görüşmelerde varılan ortak anlayışa bağlı kalması, tek Çin ilkesine uyması ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiri çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini altını çizerek ifade etti.

Taiwan meselesinde dış müdahale reddedildi

Sözcü Guo Jiakun, Taiwan konusunun doğrudan Çin’in iç meselesi olduğunu hatırlattı. Sorunun çözümünün yalnızca Çin halkını ilgilendiren bir konu olduğuna dikkat çeken Guo, bu süreçte hiçbir dış müdahaleye izin verilmeyeceğini belirterek ABD’yi Taiwan konusunda son derece ihtiyatlı davranmaya davet etti.