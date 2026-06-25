Pentagon, ABD Kongresi’nden 67 milyar dolarlık ek savunma bütçesi talep etti

Pentagon, askeri hazırlık düzeyinin korunması ve operasyonel bütçe ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ABD Kongresi’nden 67 milyar dolarlık ek savunma bütçesi istendiğini açıkladı.

Ek finansman paketi operasyonel hazırlık seviyesi için devreye alındı

Pentagon, ordu yapısının küresel operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak ve askeri birliklerin harbe hazırlık seviyesini korumak amacıyla 67 milyar dolarlık bir ek bütçe teklifini resmi olarak ABD Kongresi’ne iletti. Bu kaynağın sadece yeni nesil silah sistemlerinin tedarik süreçlerinde değil, aynı zamanda mevcut askeri unsurların lojistik ve teknik altyapılarının güçlendirilmesinde de kullanılacağı belirtildi. Açıklamada, savunma programlarının aksamadan yürütülmesi ve ulusal güvenlik stratejilerinin planlanan takvime uygun olarak sürdürülmesi adına bu kaynağın ivedilikle tahsis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Finansman ihtiyacının temel gerekçeleri arasında, askeri personelin eğitim programlarının kesintisiz devam etmesi ve kritik bölgelerdeki konuşlu birliklerin operasyonel idamesi yer alıyor. Küresel güvenlik ortamındaki dinamiklerin ordu üzerindeki lojistik yükü artırdığına dikkat çekilirken, mevcut bütçe sınırlarının bu ek harcamaları karşılamakta yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Bu doğrultuda talep edilen ek paket, ordunun operasyonel esnekliğini korumayı amaçlıyor.

ABD Kongresi’nin komisyonlarında değerlendirme ve onay süreci başlıyor

Pentagon'un sunduğu bu resmi bütçe talebi, ABD Kongresi’nin bünyesindeki ilgili komisyonların inceleme takvimine alındı. Önümüzdeki günlerde toplanacak olan Silahlı Hizmetler ve Bütçe komisyonları, 67 milyar dolarlık talebin yasal mevzuata ve federal bütçe dengelerine olan uygunluğunu detaylı raporlar eşliğinde masaya yatıracak. Görüşmeler sırasında, talep edilen fonların kuvvet komutanlıkları arasındaki dağılımı ve harcama kalemlerinin öncelik sıralaması yetkililer tarafından milletvekillerine sunulacak.

Bu ölçekteki bir ek bütçe talebinin federal bütçe açığı üzerindeki etkilerinin ABD Kongresi’ndeki oturumlarda kapsamlı şekilde tartışılması bekleniyor. Yasal onay sürecinin tamamlanması durumunda, tahsis edilecek fonların savunma sanayisi tedarik zincirindeki üretim hacimlerine ve askeri lojistik ihalelerine doğrudan yansıması öngörülüyor. Pentagon, ABD Kongresi’nin onayının ardından bütçenin kullanımına dair şeffaflık raporlarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını taahhüt etti.