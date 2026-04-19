Pentagon, ABD'nin azalan mühimmat stokları için dev üreticilerin kapısını çalıyor

Deniz GÜLDAĞ

Üst düzey Pentagon yetkililerinin, başta General Motors ve Ford olmak üzere birçok üreticiyle görüşmeler yaptığı bildirildi.

Görüşmelere yakın kaynaklara göre Pentagon yetkilileri; General Motors'un CEO'su Mary Barra ve Ford'un CEO'su Jim Farley gibi sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelerek, şirketlerin otomotiv ve sanayi üretim kapasitesinin bir bölümünün askeri üretime kaydırılması ihtimalini değerlendirdi.

Trump yönetiminin, Amerikan sanayisinin İkinci Dünya Savaşı döneminde olduğu gibi akeri üretime daha fazla entegre edilmesini hedeflediği belirtiliyor. Bu kapsamda yalnızca otomobil üreticileri değil, farklı sektörlerden şirketler de sürece dahil ediliyor. GE Aerospace ve Oshkosh Corporation gibi firmaların da görüşmelere katıldığı aktarıldı.

Üretim sürecinin hızlandırılması isteniyor

Pentagon’un bu adımının arkasında, özellikle Ukrayna ve İran kaynaklı çatışmaların ABD’nin mühimmat ve askeri ekipman stokları üzerinde yarattığı baskı bulunuyor.

Yetkililer, mevcut savunma sanayi kapasitesinin üretim talebini karşılamakta zorlanabileceğini değerlendiriyor.

Bu nedenle Savunma Bakanlığı, sivil üretim altyapısını devreye sokarak mühimmat, füze sistemleri ve insansız hava aracı üretimini hızlandırmayı hedefliyor.

Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından “savaş düzeni” olarak tanımlanan bu yaklaşımın, ABD’nin askeri üretim kapasitesini kısa sürede genişletmeyi amaçlaması olarak değerlendiriliyor.

Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ifade edilirken, Pentagon yetkililerinin sanayi temsilcilerine, şirketlerinin ne kadar hızlı şekilde askeri üretime adapte olabileceğini sorduğu belirtiliyor.

Pentagon yetkilileri, ABD’li sanayicilerle yapılan temaslarda silah ve mühimmat üretiminin artırılmasını açık şekilde bir “ulusal güvenlik meselesi” olarak tanımladı.