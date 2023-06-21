Pentagon askeri yardımları şişirdi mi?

ABD, Ukrayna'ya askeri yardım kapsamında gönderdiği silahların değerini 6,2 milyar dolar fazla hesapladı. Bu durum ABD'nin Kiev'in Rus saldırılarına karşı savunmasına yardım etmek için daha fazla fona sahip olduğu anlamına gelen bir muhasebe hatası olarak dikkat çekiyor.

Financial Times’ın haberine göre, Pentagon daha önce silahlara en az 3 milyar dolar fazla değer biçtiğini açıklamıştı. Ancak salı günü yaptığı incelemenin ardından Pentagon bu rakamı güncelledi. Son hesaplamalar 30 Eylül'de sona eren 2023 mali yılında 3.6 milyar dolar, 2022 mali yılında ise 2.6 milyar dolarlık bir hata olduğunu ortaya çıkardı.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Sabrina Singh, ABD'nin bu fonları Ukrayna için gelecekteki yardım paketlerinde kullanacağını söyledi. Washington, Rusya'nın 2022'deki işgalinden bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 34 milyar dolar yardım taahhüt etti.

Washington iki yöntemle yardımda bulunuyor

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından beri Ukrayna ordusuna Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi ve Başkanlık yetkisiyle Amerikan ordusunun envanterinden silah çekme olmak üzere iki yöntemle destek veriyor.

Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi yardımları, Kongre tarafından yıllık savunma bütçesi kapsamında Ukrayna ordusuna şart koşulan bir fonla ABD şirketlerinden silah ve mühimmat tedarik edilmesini kapsıyor.

Bu çerçevede yapılan yardım duyuruları Ukrayna'ya silah, mühimmat ve ekipman sağlamak için bir sözleşme sürecinin başlangıcını temsil ediyor.

Tedarik süreci uzun sürdüğü için ABD Başkanı Joe Biden, zaman zaman Amerikan ordusunun envanterinden silah çekilmesi için de Pentagon’a yetki veriyor.