  Pentagon, askerleri 'Trump'a itaatsizliğe çağıran' Demokrat Senatör aleyhinde soruşturma başlattı
Pentagon, askerleri 'Trump'a itaatsizliğe çağıran' Demokrat Senatör aleyhinde soruşturma başlattı

Pentagon, askerlerin Başkan Donald Trump'ın ‘yasa dışı emirlerine uymaması’ çağrısı yapan Demokrat Senatör ve eski asker Mark Kelly hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, emekli albay ve Demokrat Senatör Kelly hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kelly'nin eski bir asker olarak ‘silahlı kuvvetlerin moralini ve düzenini’ bozmaya yönelik girişimlerde bulunduğu iddia edilerek, bu tür eylemlerin ilgili yasalara göre suç teşkil edebileceği ve bu nedenle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

 

