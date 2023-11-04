Pentagon, Cibaliya Mülteci Kampı için İsrail’den açıklama talep etti

ABD merkezli Politico dergisinin, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Pentagon, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik ilk saldırısının ardındaki düşünce ve süreç hakkında bilgi talebinde bulundu.

Yetkili, Pentagon’un ayrıca İsrail’den, “sivillerin zarar görmemesini sağlamak için çaba sarf etmesini” istediğini söyledi.

Politico’ya açıklamalarda bulunan ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili bir üyesi de ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı’na yapılan saldırının ardından İsrail hükümetiyle özel görüşmelerde, saldırıları yavaşlatmaları konusunda baskı yaptığını dile getirdi.

Temsilciler Meclisi üyesi, Demokratların, saldırıların devam etmesi durumunda İsrail’i cezalandırmak için bazı önlemleri tartıştığını ve gerektiğinde belli mekanizmaların devreye konulabileceğini sözlerine ekledi.

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder de perşembe günü basına yaptığı açıklamada, "İsrail de dahil olmak üzere ortaklara, askeri yardım sağladığımızda bu desteğin, savaş hukuku ve sivillerin korunmasıyla ilgili yükümlülükler de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak kullanılması gerektiğini açıkça belirtiyoruz." ifadesini kullanmıştı.