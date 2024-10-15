Pentagon: Çin'in Tayvan çevresindeki tatbikatı "sorumsuz ve orantısız"

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin "Ulusal Gün" konuşmasını Ada'da süregelen bir gelenek olarak tanımladı ve Çin'in buna askeri tatbikatla karşılık vermesinin "kışkırtıcı" olduğunu belirtti.

"Sorumsuz, orantısız ve istikrarsızlaştırıcı"

Çin ordusunun, Ada çevresindeki tatbikatının "sorumsuz, orantısız ve istikrarsızlaştırıcı" olduğunu savunan Ryder, Hint-Pasifik bölgesinde caydırıcılığın güçlü kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Ryder, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin istikrarı bozucu eylemlerine rağmen, özgür ve açık bir Hint-Pasifik için ortak vizyonumuzu geliştirmek üzere müttefik ve ortaklarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da dünkü açıklamasında, askeri tatbikattan ciddi endişe duyduklarını bildirmişti. Miller, Çin'i itidalli davranmaya ve bölgede barış ile istikrarı sarsabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırmıştı.

Çin, dün sabah Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri çevresinde kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu. Çin ordusu sözcülerinden Li Şi, kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı "Müşterek Kılıç-2024B" adlı tatbikatın akşam saatlerinde sonlandırıldığını duyurmuştu.

Tatbikat, Ada'daki hükümetin lideri Lai'nin Çin'in Tayvan'ı temsil etmeye hakkı olmadığını savunduğu ve "ilhak ile egemenlik gasbına karşı direnecekleri" mesajını verdiği "Ulusal Gün" konuşmasının ardından gelmişti.